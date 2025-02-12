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Бока Хуниорс
Айртон Коста
Статистика
Айртон Коста - статистика
Бока Хуниорс
12 июля 1999 (25 лет)
#32 | Защитник
179 см
Аргентина
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 5 тур
Бока Хуниорс
2 : 0
12.02.2025
Индепендьенте Ривадавия
1' - 90'
15'
Аргентина. Примера, 4 тур
Расинг Клуб
2 : 0
09.02.2025
Бока Хуниорс
1' - 90'
36'
Аргентина. Примера, 3 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
03.02.2025
Уракан
1' - 90'
Аргентина. Примера, 2 тур
Унион Санта-Фе
1 : 1
30.01.2025
Бока Хуниорс
1' - 90'
Аргентина. Примера, 1 тур
Бока Хуниорс
0 : 0
27.01.2025
Архентинос Хуниорс
46' - 90'
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