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Франция. Лига 1
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Тулуза
Джейди Канвот
Статистика
Джейди Канвот - статистика
Тулуза
29 июля 2006 (18 лет)
#29 | Защитник
Франция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 21 тур
Осер
2 : 2
09.02.2025
Тулуза
1' - 90'
Франция. Кубок, 1/8 финала
Тулуза
0 : 2
05.02.2025
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
1 : 1
02.02.2025
Ницца
1' - 82'
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
1 : 2
26.01.2025
Монпелье
1' - 85'
47'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
0 : 0
18.01.2025
Тулуза
1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Тулуза
2 : 1
15.01.2025
Лаваль
1' - 63'
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
1 : 2
12.01.2025
Страсбур
1' - 90'
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