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Маат Даниэль Каприни - статистика

Фиорентина
11 февраля 2006 (19 лет), Милан
#63 | Нападающий
180 см
Италия | Франция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2 : 1
10.02.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
3 : 0
06.02.2025
Интер
90' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
2 : 1
02.02.2025
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
1 : 2
26.01.2025
Фиорентина
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
2 : 1
10.02.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
3 : 0
06.02.2025
Интер
90' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
2 : 1
02.02.2025
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
1 : 2
26.01.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
0 : 3
04.01.2025
Наполи
Был в запасе
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