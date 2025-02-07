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Артем Сериков
Статистика
Артем Сериков - статистика
ЦСКА
26 мая 2007 (17 лет), Москва
#14 | Нападающий
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи,
ЦСКА
2 : 1
07.02.2025
Циндао Вест Кост
63' - 90'
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
ЦСКА
2 : 1
07.02.2025
Циндао Вест Кост
63' - 90'
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