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Статистика
Гильермо Балци - статистика
Левадиакос
23 июля 2001 (23 года)
#11 | Полузащитник
175 см
Аргентина
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 18 тур
ОФИ
0 : 0
13.01.2025
Левадиакос
1' - 86'
77'
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