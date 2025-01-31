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Ибрахим Аль-Шуайль - статистика

Аль-Таавун
21 ноября 1994 (30 лет)
#26 | Защитник
169 см
Саудовская Аравия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Фейха
0 : 0
31.01.2025
Аль-Таавун
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Таавун
0 : 0
26.01.2025
Аль-Оруба
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Таавун
1 : 1
17.01.2025
Аль-Наср
Был в запасе
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