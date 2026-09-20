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Чукарички
Ismael Maiga
Статистика
Ismael Maiga - статистика
Чукарички
#23 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Железничар
2 : 1
20.09.2026
Чукарички
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 9 тур
Чукарички
1 : 1
12.09.2026
Нови Пазар
1' - 90'
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