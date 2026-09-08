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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Иттифак
Turki Ba Al-Jawsh
Статистика
Turki Ba Al-Jawsh - статистика
Аль-Иттифак
#92 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Иттифак
0 : 0
08.09.2026
Аль-Файсали
1' - 90'
Статистика по турнирам
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2026/2027
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Иттифак
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Иттифак
0 : 0
08.09.2026
Аль-Файсали
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Абха
0 : 1
04.09.2026
Аль-Иттифак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Иттифак
0 : 3
29.08.2026
Аль-Дирия
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Иттифак
2 : 3
25.08.2026
Аль-Наср
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Фат
0 : 1
22.08.2026
Аль-Иттифак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Иттифак
4 : 2
14.08.2026
Аль-Рияд
1' - 90'
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