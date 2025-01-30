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Буде-Глимт
Вилладс Нильсен
Статистика
€ 1,50 млн
Вилладс Нильсен - статистика
Буде-Глимт
29 января 2005 (20 лет)
#2 | Защитник
192 см
Дания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 8 тур
Ницца
1 : 1
30.01.2025
Буде-Глимт
1' - 90'
Лига Европы, 7 тур
Буде-Глимт
3 : 1
23.01.2025
Маккаби
63' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Буде-Глимт
5
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 8 тур
Ницца
1 : 1
30.01.2025
Буде-Глимт
1' - 90'
Лига Европы, 7 тур
Буде-Глимт
3 : 1
23.01.2025
Маккаби
63' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Буде-Глимт
2 : 1
12.12.2024
Бешикташ
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
28.11.2024
Буде-Глимт
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Буде-Глимт
1 : 2
07.11.2024
Карабах
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Брага
1 : 2
23.10.2024
Буде-Глимт
81' - 90'
90'
Лига Европы, 2 тур
Юнион СЖ
0 : 0
03.10.2024
Буде-Глимт
1' - 61'
Лига Европы, 1 тур
Буде-Глимт
3 : 2
25.09.2024
Порту
1' - 90'
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