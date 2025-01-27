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Марк Видаль
Статистика
Марк Видаль - статистика
Сельта
14 февраля 2000 (24 года), Вильярреал
#26 | Вратарь
185 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 21 тур
Алавес
1 : 1
27.01.2025
Сельта
Был в запасе
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