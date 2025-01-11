Чуки - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Канталехо
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вальядолид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 апреля 2004 (20 лет)
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Канталехо
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вальядолид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 апреля 2004 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.01.2025
|86' - 90'
|Вальядолид
|0:3
|Реал
|Испания. Примера, 21 тур
|17.01.2025
|Был в запасе
|Эспаньол
|2:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 20 тур
|11.01.2025
|Был в запасе
|Вальядолид
|1:0
|Бетис
|Испания. Примера, 19 тур