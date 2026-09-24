Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 12 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур