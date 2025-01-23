Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Главная
Меню
РПЛ
АПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Невидимка
Рейтинг букмекеров
РПЛ
Зимний кубок РПЛ
Кубок России
Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Греция
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главная
Чехия. Шанс Лига
Команды
Славия
Стефан Йованоски
Главные новости
Вместе сделаем «Бомбардир» лучше: поделись мнением о сайте и получи подарок
57
19:42
Фанаты «Зенита» опасаются, что команду может возглавить Черчесов
13
19:24
Товарищеский матч. «Зенит» проиграл 2-й раз за день (1:2)
20
19:19
Травмированный Илич в течение недели перейдет в «Спартак»
7
18:36
Фото
Экс-спартаковец Ломовицкий сменил клуб
1
18:31
Мостовой – об отставке Черчесова: «Я об этом говорил еще тогда, когда его назначили»
3
18:17
ЦСКА объявил о снятии трансферного бана
3
18:02
Украинский футболист попал в заявку «Зенита»
5
17:59
Титов – о «Спартаке»: «Чемпионство в этом году реально как никогда»
3
17:49
Ловчев – о Черчесове: «В РПЛ везут таких тренеров, как Абаскаль, Тедеско, за которого выступала известная дамочка»
6
Все новости
20:15
Веркаутерен ответил, будет ли Бельгия препятствовать снятию бана с России
20:03
Клуб Первой лиги сыграет с Северной Кореей
19:56
Глушенков пропустил матчи с «Динамо» и «Ноа»: известна причина
19:06
Черчесова поблагодарили за работу с Казахстаном
2
18:41
Российский форвард сменил клуб в Корее
18:31
Мостовой – об отставке Черчесова: «Я об этом говорил еще тогда, когда его назначили»
3
18:27
В «Тоттенхэме» определились с будущим Постекоглу
18:17
ЦСКА объявил о снятии трансферного бана
3
18:02
Украинский футболист попал в заявку «Зенита»
5
17:59
Титов – о «Спартаке»: «Чемпионство в этом году реально как никогда»
3
17:49
Ловчев – о Черчесове: «В РПЛ везут таких тренеров, как Абаскаль, Тедеско, за которого выступала известная дамочка»
6
17:40
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
1
17:24
Черчесов – о работе в сборной Казахстана: «Юридически контракт еще не расторгнут»
2
17:16
Сборная Испании продлила солашение с главным тренером
17:05
РФС предложит новый контракт главе департамента судейства и инспектирования
4
17:00
«Локомотив» сыграет с «Ростовом» и клубами из Китая, ОАЭ и Армении
1
16:57
Реклама
Прояви свою интуицию и выиграй поездку в Абу-Даби вместе с «Амкалом»
16:44
Названа сумма отступных за защитника «Локомотива» Митая для саудовского клуба
16:32
«Ювентус» расторг контракт с бразильским защитником
16:18
Черчесов отреагировал на отставку из сборной Казахстана: «Нюансов не знаю»
3
16:13
В составе ЦСКА на сборах произошли две замены
2
15:54
Назван главный кандидат на смену Черчесову в сборной Казахстана
2
15:41
Наингголан арестован за контрабанду наркотиков
5
15:24
ЦСКА расплатился с «Херенвеном» за трансфер Эджуке
1
15:05
«Спартак» подпишет новый контракт с Угальде с прежней суммой отступных
27
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Главная
Чехия. Шанс Лига
Команды
Славия
Стефан Йованоски
Статистика
Стефан Йованоски - статистика
#40 | Вратарь
Имя
Стефан
Фамилия
Йованоски
Команда
Славия
Состав
Основной
Гражданство
Позиция
Вратарь
Дата рождения
17 февраля 2006 (18 лет)
Рост
188
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Дата
Минуты
Матч
Турнир
23.01.2025
Был в запасе
ПАОК
2:0
Славия
Лига Европы, 7 тур
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
18+
Полная версия
Читайте нас: