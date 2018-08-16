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Максим Трусевич
Статистика
Максим Трусевич - статистика
Завершил карьеру
1 августа 1985 (41)
#30 | Полузащитник
175 см | 68 кг
Украина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. ФНЛ 2015/2016
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Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пюник
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
2 : 1
16.08.2018
Пюник
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Пюник
0 : 0
07.08.2018
Маккаби
1' - 90'
48'
Лига Европы, 2 раунд
Пюник
1 : 0
31.07.2018
Тобол
1' - 90'
25'
Лига Европы, 2 раунд
Тобол
2 : 1
26.07.2018
Пюник
1' - 90'
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