Марко Ивежич - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Ивежич
|Команда
|Хольштайн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 декабря 2001 (23 года)
|Рост
|191
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Ивежич
|Команда
|Хольштайн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 декабря 2001 (23 года)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.01.2025
|Был в запасе
|Хольштайн
|1:3
|Хоффенхайм
|Германия. Бундеслига, 18 тур
|14.01.2025
|Был в запасе
|Хольштайн
|4:2
|Боруссия Д
|Германия. Бундеслига, 17 тур
|11.01.2025
|Был в запасе
|Фрайбург
|3:2
|Хольштайн
|Германия. Бундеслига, 16 тур