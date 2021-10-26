Андрей Овчинников - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Овчинников
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|179
|Вес
|72
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Овчинников
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|179
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург Л
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.2021
|1' -81'
|Металлург Л (Липецк)
|0:2
|ЦСКА (Москва)