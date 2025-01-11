Макс Мерстедт - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Макс
|Фамилия
|Мерстедт
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мангейм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 2006 (19 лет)
|Рост
|194
|Имя
|Макс
|Фамилия
|Мерстедт
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мангейм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 2006 (19 лет)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.01.2025
|Был в запасе
|Бавария
|5:0
|Хоффенхайм
|Германия. Бундеслига, 17 тур
|11.01.2025
|60' - 90'
|Хоффенхайм
|0:1
|Вольфсбург
|Германия. Бундеслига, 16 тур
|68'