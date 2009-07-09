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    Илья Макиенко - статистика

    Имя Илья
    Отчество Владимирович
    Фамилия Макиенко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 января 1971 (52 года)
    Рост 172
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чита 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.07.2009 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 3:0 Чита (Чита)
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