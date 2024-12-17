Маттиа Феличи - статистика
#97 | Нападающий
|Имя
|Маттиа
|Фамилия
|Феличи
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 апреля 2001 (23 года)
|Рост
|182
|Имя
|Маттиа
|Фамилия
|Феличи
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 апреля 2001 (23 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.01.2025
|1' - 81'
|Милан
|1:1
|Кальяри
|Италия. Серия А, 20 тур
|55' 41'
|05.01.2025
|1' - 75'
|Монца
|1:2
|Кальяри
|Италия. Серия А, 19 тур
|22'
|28.12.2024
|84' - 90'
|Кальяри
|0:3
|Интер
|Италия. Серия А, 18 тур
|22.12.2024
|65' - 90'
|Венеция
|2:1
|Кальяри
|Италия. Серия А, 17 тур
|17.12.2024
|58' - 90'
|Ювентус
|4:0
|Кальяри
|Италия. Кубок, 1/8 финала