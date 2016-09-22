Александр Бодялов - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Бодялов
|Команда
|Чита
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июля 1977 (45 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Имя
|Александр
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Бодялов
|Команда
|Чита
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июля 1977 (45 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чита
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2016
|1' -90'
|Чита (Чита)
|0:1
|Рубин (Казань)