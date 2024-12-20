Джума Ба - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Джума
|Фамилия
|Ба
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фритаун
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 2006 (18 лет)
|Рост
|195
|Имя
|Джума
|Фамилия
|Ба
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фритаун
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 2006 (18 лет)
|Рост
|195
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.01.2025
|1' - 90'
|Вальядолид
|1:0
|Бетис
|Испания. Примера, 19 тур
|20.12.2024
|1' - 90'
|Жирона
|3:0
|Вальядолид
|Испания. Примера, 18 тур