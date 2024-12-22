Бенке Дардаи - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Бенке
|Фамилия
|Дардаи
|Команда
|Вольфсбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 января 2006 (18 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Бенке
|Фамилия
|Дардаи
|Команда
|Вольфсбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 января 2006 (18 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.01.2025
|1' - 79'
|Хоффенхайм
|0:1
|Вольфсбург
|Германия. Бундеслига, 16 тур
|22.12.2024
|Был в запасе
|Вольфсбург
|1:3
|Боруссия Д
|Германия. Бундеслига, 15 тур