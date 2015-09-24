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    Сергей Ваганов - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Сергей
    Отчество Константинович
    Фамилия Ваганов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июля 1985 (37 лет)
    Рост 175
    Вес 72
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2015 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Рубин (Казань)
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