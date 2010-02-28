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    Халид Сину - статистика

    Вратарь
    Имя Халид
    Фамилия Сину
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 мая 1975 (47 лет)
    Рост 190
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Утрехт 1 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.02.2010 1' -90' Аякс (Амстердам) 4:0 Утрехт (Утрехт)
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