Слободан Медоевич - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Слободан
|Фамилия
|Медоевич
|Команда
|Войводина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 октября 1990 (34 года)
|Рост
|183
|Имя
|Слободан
|Фамилия
|Медоевич
|Команда
|Войводина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 октября 1990 (34 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.12.2024
|1' - 90'
|Войводина
|3:2
|Раднички 1923
|Сербия. Суперлига, 20 тур
|15.12.2024
|1' - 72'
|ТСЦ Бачка Топола
|1:3
|Войводина
|Сербия. Суперлига, 19 тур
|08.12.2024
|1' - 90'
|Войводина
|0:1
|Чукарички
|Сербия. Суперлига, 18 тур