Энрик Льянсана - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Энрик
|Фамилия
|Льянсана
|Команда
|Гоу Эхед Иглс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 апреля 2001 (23 года)
|Рост
|183
|Имя
|Энрик
|Фамилия
|Льянсана
|Команда
|Гоу Эхед Иглс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 апреля 2001 (23 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.12.2024
|1' - 90'
|Гоу Эхед Иглс
|2:1
|НАК Бреда
|Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
|15.12.2024
|1' - 9'
|Утрехт
|3:3
|Гоу Эхед Иглс
|Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
|5' 9'
|07.12.2024
|1' - 90'
|Гоу Эхед Иглс
|5:0
|НЕК
|Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
|10'