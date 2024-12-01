Макс Дин - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Макс
|Фамилия
|Дин
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Макс
|Фамилия
|Дин
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.12.2024
|1' - 46'
|Гент
|1:3
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 20 тур
|22.12.2024
|1' - 90'
|Стандард
|0:1
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 19 тур
|90'
|19.12.2024
|59' - 90'
|Ларн
|1:0
|Гент
|Лига конференций, 6 тур
|15.12.2024
|1' - 81'
|Гент
|1:1
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 18 тур
|12.12.2024
|1' - 83'
|Гент
|3:0
|ТСЦ Бачка Топола
|Лига конференций, 5 тур
|8'
|07.12.2024
|1' - 90'
|Гент
|2:0
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 17 тур
|90'
|01.12.2024
|1' - 85'
|Вестерло
|2:2
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 16 тур
|42' 77'