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Юнион СЖ
Denzel De Roeve
Статистика
Denzel De Roeve - статистика
Юнион СЖ
#21 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Антверпен
0 : 2
20.09.2026
Юнион СЖ
64' - 90'
78'
Лига Европы, 1 тур
Виктория
0 : 3
17.09.2026
Юнион СЖ
63' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Юнион СЖ
5 : 0
12.09.2026
Ломмел
64' - 90'
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
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Норвегия. Элитсериен 2026
Лига Европы 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Юнион СЖ
4
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Антверпен
0 : 2
20.09.2026
Юнион СЖ
64' - 90'
78'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Юнион СЖ
5 : 0
12.09.2026
Ломмел
64' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Шарлеруа
2 : 3
05.09.2026
Юнион СЖ
72' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Юнион СЖ
3 : 0
30.08.2026
Андерлехт
70' - 90'
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