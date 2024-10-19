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    Харрисон Армстронг - статистика

    #45 | Полузащитник
    Имя Харрисон
    Фамилия Армстронг
    Команда Эвертон
    Состав Основной
    Родной город Ливерпуль
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 января 2007 (17 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.12.2024 Был в запасе Манчестер Сити 1:1 Эвертон Англия. Премьер-лига, 18 тур
    22.12.2024 Был в запасе Эвертон 0:0 Челси Англия. Премьер-лига, 17 тур
    14.12.2024 Был в запасе Арсенал 0:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 16 тур
    04.12.2024 89' - 90' Эвертон 4:0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 14 тур
    90'
    01.12.2024 Был в запасе Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 13 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эвертон 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.12.2024 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    22.12.2024 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 0:0 Челси (Лондон)
    14.12.2024 Был в запасе Арсенал (Лондон) 0:0 Эвертон (Ливерпуль)
    04.12.2024 89' -90' Эвертон (Ливерпуль) 4:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    90'
    01.12.2024 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 4:0 Эвертон (Ливерпуль)
    23.11.2024 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 0:0 Брентфорд (Лондон)
    09.11.2024 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 0:0 Эвертон (Ливерпуль)
    02.11.2024 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:0 Эвертон (Ливерпуль)
    26.10.2024 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 1:1 Фулхэм (Лондон)
    19.10.2024 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:2 Эвертон (Ливерпуль)
    05.10.2024 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 0:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    28.09.2024 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 2:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    21.09.2024 Был в запасе Лестер (Лестер) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    14.09.2024 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 3:2 Эвертон (Ливерпуль)
    31.08.2024 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 2:3 Борнмут (Борнмут)
    24.08.2024 90' -90' Тоттенхэм (Лондон) 4:0 Эвертон (Ливерпуль)
    17.08.2024 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 0:3 Брайтон (Брайтон & Хов)
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