Харрисон Армстронг - статистика
#45 | Полузащитник
|Имя
|Харрисон
|Фамилия
|Армстронг
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 2007 (17 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Харрисон
|Фамилия
|Армстронг
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 2007 (17 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.12.2024
|Был в запасе
|Манчестер Сити
|1:1
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 18 тур
|22.12.2024
|Был в запасе
|Эвертон
|0:0
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 17 тур
|14.12.2024
|Был в запасе
|Арсенал
|0:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 16 тур
|04.12.2024
|89' - 90'
|Эвертон
|4:0
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 14 тур
|90'
|01.12.2024
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед
|4:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 13 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.12.2024
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|22.12.2024
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:0
|Челси (Лондон)
|14.12.2024
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|0:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|04.12.2024
|89' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|4:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|90'
|01.12.2024
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|23.11.2024
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:0
|Брентфорд (Лондон)
|09.11.2024
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|0:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|02.11.2024
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|26.10.2024
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:1
|Фулхэм (Лондон)
|19.10.2024
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|05.10.2024
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|28.09.2024
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|21.09.2024
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|14.09.2024
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|3:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|31.08.2024
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:3
|Борнмут (Борнмут)
|24.08.2024
|90' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|17.08.2024
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)