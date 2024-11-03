Венделл Кравейро - статистика
#80 | Нападающий
|Имя
|Венделл
|Фамилия
|Кравейро
|Команда
|Полесье
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Венделл
|Фамилия
|Кравейро
|Команда
|Полесье
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.12.2024
|1' - 12'
|Полесье
|0:1
|Рух
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|12'
|04.12.2024
|Был в запасе
|Рух
|1:1
|Полесье
|Украина. Премьер-лига, 1 тур
|25.11.2024
|Был в запасе
|Полесье
|1:1
|Заря
|Украина. Премьер-лига, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Полесье
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2024
|1' -12'
|Полесье (Житомир)
|0:1
|Рух (Львов)
|12'
|04.12.2024
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Полесье (Житомир)
|25.11.2024
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Заря (Луганск)
|03.11.2024
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|1:0
|Полесье (Житомир)