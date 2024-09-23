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    Джованни Боливар - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Джованни
    Фамилия Боливар
    Команда Колос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 декабря 2001 (23 года)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.12.2024 1' - 71' Ингулец 0:2 Колос Украина. Премьер-лига, 17 тур
    5'
    08.12.2024 1' - 90' Колос 0:0 Оболонь Украина. Премьер-лига, 16 тур
    01.12.2024 1' - 70' Колос 1:1 Динамо К Украина. Премьер-лига, 15 тур
    33' 52'
    Статистика по турнирам
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