Джованни Боливар - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Джованни
|Фамилия
|Боливар
|Команда
|Колос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 декабря 2001 (23 года)
|Рост
|176
|Имя
|Джованни
|Фамилия
|Боливар
|Команда
|Колос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 декабря 2001 (23 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.12.2024
|1' - 71'
|Ингулец
|0:2
|Колос
|Украина. Премьер-лига, 17 тур
|5'
|08.12.2024
|1' - 90'
|Колос
|0:0
|Оболонь
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|01.12.2024
|1' - 70'
|Колос
|1:1
|Динамо К
|Украина. Премьер-лига, 15 тур
|33' 52'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колос
|11
|2
|3
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2024
|1' -71'
|Ингулец (Петрово)
|0:2
|Колос (Ковалевка)
|5'
|08.12.2024
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Оболонь (Киев)
|01.12.2024
|1' -70'
|Колос (Ковалевка)
|1:1
|Динамо К (Киев)
|33' 52'
|22.11.2024
|1' -83'
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Колос (Ковалевка)
|09.11.2024
|1' -82'
|Колос (Ковалевка)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|64'
|03.11.2024
|1' -88'
|Ворскла (Полтава)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|69'
|18.10.2024
|1' -75'
|Колос (Ковалевка)
|0:1
|Шахтер (Донецк)
|29'
|05.10.2024
|1' -68'
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Левый берег (Киев)
|29.09.2024
|1' -72'
|Рух (Львов)
|0:0
|Колос (Ковалевка)
|23.09.2024
|1' -72'
|Колос (Ковалевка)
|1:0
|Заря (Луганск)
|16.09.2024
|1' -75'
|Колос (Ковалевка)
|1:1
|ЛНЗ (Черкасы)
|10' 35'