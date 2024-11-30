Бенха Домингес - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Бенха
|Фамилия
|Домингес
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ла-Плата
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 2003 (21 год)
|Рост
|172
|Имя
|Бенха
|Фамилия
|Домингес
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ла-Плата
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 2003 (21 год)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.12.2024
|1' - 46'
|Торино
|0:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 17 тур
|15.12.2024
|1' - 82'
|Болонья
|1:0
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 16 тур
|07.12.2024
|1' - 84'
|Ювентус
|2:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 15 тур
|03.12.2024
|39' - 90'
|Болонья
|4:0
|Монца
|Италия. Кубок, 1/8 финала
|63' 76'
|30.11.2024
|83' - 90'
|Болонья
|3:0
|Венеция
|Италия. Серия А, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|1
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2024
|39' -90'
|Болонья (Болонья)
|4:0
|Монца (Монца)
|63' 76'