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    Кирилл Котов - статистика

    #33 | Полузащитник
    Имя Кирилл
    Отчество Николаевич
    Фамилия Котов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 февраля 1983 (40 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Петротрест 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.07.2010 1' -90' Краснодар (Краснодар) 0:0 Петротрест (Сочи)
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