Карлос Гуирао - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Гуирао
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 апреля 2003 (21 год)
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Гуирао
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 апреля 2003 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.12.2024
|Был в запасе
|Бетис
|2:2
|Барселона
|Испания. Примера, 16 тур
|04.12.2024
|Был в запасе
|Сант Андреу
|1:3
|Бетис
|Испания. Кубок, 2 раунд
|01.12.2024
|1' - 55'
|Реал Сосьедад
|2:0
|Бетис
|Испания. Примера, 15 тур
|23.11.2024
|1' - 57'
|Валенсия
|4:2
|Бетис
|Испания. Примера, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2024
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Барселона (Барселона)
|01.12.2024
|1' -55'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:0
|Бетис (Севилья)
|23.11.2024
|1' -57'
|Валенсия (Валенсия)
|4:2
|Бетис (Севилья)
|17.08.2024
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:1
|Леганес (Леганес)