Алексей Аравин - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Аравин
|Команда
|Луч
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Аравин
|Команда
|Луч
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|1
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2019
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:5
|Химки (Химки)
|57' 47'