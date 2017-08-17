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    Душан Анджелкович - статистика

    Защитник
    Имя Душан
    Фамилия Анджелкович
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Кральево
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 июня 1982 (40 лет)
    Рост 173
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Црвена Звезда 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2017 1' -78' Краснодар (Краснодар) 3:2 Црвена Звезда (Белград)
    76'
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