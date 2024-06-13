Андрес Миколта - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Андрес
|Фамилия
|Миколта
|Команда
|Пачука
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эсмеральдас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 1999 (25 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Андрес
|Фамилия
|Миколта
|Команда
|Пачука
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эсмеральдас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 1999 (25 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.12.2024
|1' - 90'
|Реал
|3:0
|Пачука
|Межконтинентальный кубок, Финал
|14.12.2024
|1' - 123'
|Пачука
|
0:0
(6:5)п
|Аль-Ахли
|Межконтинентальный кубок, Play-off
|11.12.2024
|1' - 90'
|Ботафого
|0:3
|Пачука
|Межконтинентальный кубок, 2 раунд