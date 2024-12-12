Йонас Хардер - статистика
#64 | Полузащитник
|Имя
|Йонас
|Фамилия
|Хардер
|Команда
|Фиорентина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фиренце
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 2005 (19 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Йонас
|Фамилия
|Хардер
|Команда
|Фиорентина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фиренце
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 2005 (19 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.12.2024
|Был в запасе
|Фиорентина
|7:0
|ЛАСК
|Лига конференций, 5 тур