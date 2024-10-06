Лукас Юнгвирт - статистика
#36 | Вратарь
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Юнгвирт
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Линц
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 апреля 2004 (20 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Юнгвирт
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Линц
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 апреля 2004 (20 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.12.2024
|1' - 90'
|Фиорентина
|7:0
|ЛАСК
|Лига конференций, 5 тур
|07.12.2024
|1' - 90'
|Вольфсберг
|2:1
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 16 тур
|01.12.2024
|1' - 90'
|ЛАСК
|1:3
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 15 тур
|28.11.2024
|9' - 90'
|Борац
|2:1
|ЛАСК
|Лига конференций, 4 тур
|69'
|23.11.2024
|Был в запасе
|Зальцбург
|1:2
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2024
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:1
|ЛАСК (Линц)
|01.12.2024
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:3
|Аустрия (Вена)
|23.11.2024
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:2
|ЛАСК (Линц)
|10.11.2024
|Был в запасе
|Альтах (Альтах)
|1:2
|ЛАСК (Линц)
|02.11.2024
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Хартберг (Хартберг)
|27.10.2024
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|1:2
|Штурм (Грац)
|20.10.2024
|46' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|1:2
|ЛАСК (Линц)
|06.10.2024
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|4:0
|Аустрия К (Клагенфурт)
|28.09.2024
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|21.09.2024
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|4:2
|Грацер (Грац)
|01.09.2024
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|1:5
|Вольфсберг (Вольфсберг)