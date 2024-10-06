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    Лукас Юнгвирт - статистика

    #36 | Вратарь
    Имя Лукас
    Фамилия Юнгвирт
    Команда ЛАСК
    Состав Основной
    Родной город Линц
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 апреля 2004 (20 лет)
    Рост 193
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.12.2024 1' - 90' Фиорентина 7:0 ЛАСК Лига конференций, 5 тур
    07.12.2024 1' - 90' Вольфсберг 2:1 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 16 тур
    01.12.2024 1' - 90' ЛАСК 1:3 Аустрия Австрия. Бундеслига, 15 тур
    28.11.2024 9' - 90' Борац 2:1 ЛАСК Лига конференций, 4 тур
    69'
    23.11.2024 Был в запасе Зальцбург 1:2 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 14 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЛАСК 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2024 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 2:1 ЛАСК (Линц)
    01.12.2024 1' -90' ЛАСК (Линц) 1:3 Аустрия (Вена)
    23.11.2024 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 1:2 ЛАСК (Линц)
    10.11.2024 Был в запасе Альтах (Альтах) 1:2 ЛАСК (Линц)
    02.11.2024 Был в запасе ЛАСК (Линц) 1:1 Хартберг (Хартберг)
    27.10.2024 Был в запасе ЛАСК (Линц) 1:2 Штурм (Грац)
    20.10.2024 46' -90' Тироль (Ваттенс) 1:2 ЛАСК (Линц)
    06.10.2024 Был в запасе ЛАСК (Линц) 4:0 Аустрия К (Клагенфурт)
    28.09.2024 Был в запасе Рапид (Вена) 1:1 ЛАСК (Линц)
    21.09.2024 Был в запасе ЛАСК (Линц) 4:2 Грацер (Грац)
    01.09.2024 Был в запасе ЛАСК (Линц) 1:5 Вольфсберг (Вольфсберг)
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