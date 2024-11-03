Нико Сигур - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Нико
|Фамилия
|Сигур
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 2003 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Нико
|Фамилия
|Сигур
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 2003 (21 год)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.12.2024
|1' - 90'
|Хайдук
|1:0
|Динамо
|Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
|55'
|24.11.2024
|Был в запасе
|Осиек
|2:2
|Хайдук
|Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
|09.11.2024
|1' - 90'
|Хайдук
|1:1
|Истра 1961
|Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
|03.11.2024
|1' - 90'
|Вараждин
|1:0
|Хайдук
|Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч