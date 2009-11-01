Роман Бочкур - статистика
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Бочкур
|Команда
|Звезда К
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|181
|Вес
|73
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Бочкур
|Команда
|Звезда К
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|181
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2009
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Динамо (Киев)
|01.11.2009
|84' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Шахтер (Донецк)