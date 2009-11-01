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    Роман Бочкур - статистика

    Имя Роман
    Фамилия Бочкур
    Команда Звезда К
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 августа 1987 (35 лет)
    Рост 181
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.12.2009 Был в запасе Черноморец (Одесса) 0:1 Динамо (Киев)
    01.11.2009 84' -90' Черноморец (Одесса) 0:1 Шахтер (Донецк)
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