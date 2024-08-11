Амин Чиаха - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Амин
|Фамилия
|Чиаха
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копенгаген
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Амин
|Фамилия
|Чиаха
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копенгаген
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.11.2024
|Был в запасе
|Динамо Мн
|1:2
|Копенгаген
|Лига конференций, 4 тур
|24.11.2024
|Был в запасе
|Копенгаген
|2:1
|Люнгбю
|Дания. Суперлига, 16 тур
|10.11.2024
|Был в запасе
|Орхус
|1:1
|Копенгаген
|Дания. Суперлига, 15 тур
|07.11.2024
|76' - 90'
|Копенгаген
|2:2
|Истанбул Башакшехир
|Лига конференций, 3 тур
|79' 83'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.11.2024
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|10.11.2024
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|29.09.2024
|Был в запасе
|Вайле (Вайле)
|1:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|14.09.2024
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|01.09.2024
|90' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:1
|Брондбю (Бреннбю)
|90'
|25.08.2024
|Был в запасе
|Нордшелланд (Фарум)
|3:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|18.08.2024
|1' -46'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|11.08.2024
|89' -90'
|Сендерийск (Сендерийск)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|04.08.2024
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Рандерс (Рандерс)
|28.07.2024
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:2
|Орхус (Орхус)