Максим Будько - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Будько
|Команда
|Динамо Мн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 января 2004 (20 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Будько
|Команда
|Динамо Мн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 января 2004 (20 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.11.2024
|Был в запасе
|Динамо Мн
|1:2
|Копенгаген
|Лига конференций, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Мн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.09.2024
|Был в запасе
|Динамо Мн (Минск)
|2:0
|Ислочь (Минский район)
|24.09.2024
|1' -90'
|Динамо Мн (Минск)
|2:0
|Минск (Минск)
|20.09.2024
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|1:0
|Динамо Мн (Минск)