Адам Мархиев - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Мархиев
|Команда
|РФШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Назрань
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 2002 (22 года)
|Рост
|183
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Мархиев
|Команда
|РФШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Назрань
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 2002 (22 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.11.2024
|1' - 90'
|РФШ
|0:2
|ПАОК
|Лига Европы, 5 тур
|07.11.2024
|1' - 90'
|РФШ
|1:1
|Андерлехт
|Лига Европы, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РФШ
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2024
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|07.11.2024
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|24.10.2024
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:0
|РФШ (Рига)
|03.10.2024
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|2:2
|Галатасарай (Стамбул)
|26.09.2024
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|4:1
|РФШ (Рига)
|29.08.2024
|1' -121'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:2
(2:4)п
|РФШ (Рига)
|22.08.2024
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|2:1
|АПОЭЛ (Никосия)
|14.08.2024
|1' -90'
|РФШ (Рига)
|7:0
|УЭ Санта-Колома (Санта Колома)
|08.08.2024
|1' -90'
|УЭ Санта-Колома (Санта Колома)
|0:2
|РФШ (Рига)