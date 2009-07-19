|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2009
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|2:3
|Динамо (Киев)
|05.12.2009
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:1
|Таврия (Симферополь)
|28.11.2009
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Таврия (Симферополь)
|01.11.2009
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|2:1
|Днепр (Днепр)
|31.07.2009
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|25.07.2009
|1' -66'
|Динамо (Киев)
|6:0
|Таврия (Симферополь)
|19.07.2009
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|2:0
|Металлург (Запорожье)