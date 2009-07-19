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    Вячеслав Свидерский - статистика

    Имя Вячеслав
    Фамилия Свидерский
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 января 1979 (44 года)
    Рост 185
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Таврия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2009 Был в запасе Таврия (Симферополь) 2:3 Динамо (Киев)
    05.12.2009 Был в запасе Металлург (Запорожье) 0:1 Таврия (Симферополь)
    28.11.2009 Был в запасе Шахтер (Донецк) 3:0 Таврия (Симферополь)
    01.11.2009 Был в запасе Таврия (Симферополь) 2:1 Днепр (Днепр)
    31.07.2009 Был в запасе Таврия (Симферополь) 2:1 Черноморец (Одесса)
    25.07.2009 1' -66' Динамо (Киев) 6:0 Таврия (Симферополь)
    19.07.2009 1' -90' Таврия (Симферополь) 2:0 Металлург (Запорожье)
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