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Дмитрий Безотосный
Статистика
Дмитрий Безотосный - статистика
Завершил карьеру
15 ноября 1983 (42), Хмельницкий
#22 | Вратарь
192 см | 83 кг
Украина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Суперкубок Украины 2013
Товарищеские матчи 2013
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Украина. Кубок 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Чемпионат Украины 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Габала
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 раунд
Прогрес
0 : 1
19.07.2018
Габала
1' - 90'
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