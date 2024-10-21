Махмуд Аль-Мавас - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Махмуд
|Фамилия
|Аль-Мавас
|Команда
|Аль-Шорта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1993 (31 год)
|Рост
|172
|Имя
|Махмуд
|Фамилия
|Аль-Мавас
|Команда
|Аль-Шорта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1993 (31 год)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.11.2024
|1' - 65'
|Россия
|4:0
|Сирия
|Товарищеские матчи. Сборные
|04.11.2024
|67' - 90'
|Аль-Ахли
|5:1
|Аль-Шорта
|Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
|21.10.2024
|1' - 90'
|Аль-Шорта
|0:0
|Пахтакор
|Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур