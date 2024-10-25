Факундо Матер - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Факундо
|Фамилия
|Матер
|Команда
|Барракас Сентраль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июля 1998 (26 лет)
|Рост
|166
|Имя
|Факундо
|Фамилия
|Матер
|Команда
|Барракас Сентраль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июля 1998 (26 лет)
|Рост
|166
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.11.2024
|1' - 87'
|Россия
|4:0
|Сирия
|Товарищеские матчи. Сборные
|10.11.2024
|65' - 90'
|Ривер Плейт
|3:0
|Барракас Сентраль
|Аргентина. Примера, 22 тур
|06.11.2024
|1' - 46'
|Барракас Сентраль
|0:2
|Расинг Клуб
|Аргентина. Примера, 21 тур
|01.11.2024
|Был в запасе
|Росарио Сентраль
|0:1
|Барракас Сентраль
|Аргентина. Примера, 20 тур
|25.10.2024
|Был в запасе
|Барракас Сентраль
|1:1
|Эстудиантес
|Аргентина. Примера, 19 тур