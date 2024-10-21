Ахмад Фака - статистика
#37 | Защитник
|Имя
|Ахмад
|Фамилия
|Фака
|Команда
|АИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 января 2003 (21 год)
|Имя
|Ахмад
|Фамилия
|Фака
|Команда
|АИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 января 2003 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.11.2024
|1' - 87'
|Россия
|4:0
|Сирия
|Товарищеские матчи. Сборные
|10.11.2024
|87' - 90'
|АИК
|5:1
|Хальмстад
|Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
|04.11.2024
|Был в запасе
|Норрчепинг
|1:0
|АИК
|Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
|27.10.2024
|76' - 90'
|АИК
|2:1
|Эльфсборг
|Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
|21.10.2024
|Был в запасе
|Гетеборг
|1:2
|АИК
|Швеция. Аллсвенскан, 27 тур