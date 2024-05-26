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    Хенрик Мейстер - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Хенрик
    Фамилия Мейстер
    Команда Ренн
    Состав Основной
    Родной город Копенгаген
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 ноября 2003 (20 лет)
    Рост 192
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.11.2024 Был в запасе Осер 4:0 Ренн Франция. Лига 1, 10 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сарпсборг 08 18 8 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2024 1' -90' Одд (Шиен) 1:1 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    04.08.2024 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 2:1 Сандефьорд (Сандефьорд)
    18'
    28.07.2024 1' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 2:2 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    16' 38'
    20.07.2024 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:1 Бранн (Берген)
    90'
    12.07.2024 1' -81' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 4:1 Русенборг (Тронхейм)
    11' 26' 31' 70'
    07.07.2024 1' -82' Хаугесунд (Хаугесунд) 1:2 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    46'
    28.06.2024 1' -87' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:2 Буде-Глимт (Буде)
    23'
    02.06.2024 70' -90' Кристиансунд (Кристиансунн) 3:1 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    26.05.2024 1' -69' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:3 Стремсгодсет (Драммен)
    20.05.2024 1' -90' Мольде (Мольде) 2:2 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    16.05.2024 1' -78' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:6 ХамКам (Хамар)
    12.05.2024 1' -79' Сандефьорд (Сандефьорд) 3:1 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    67'
    05.05.2024 1' -80' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:0 Лиллестрем (Лиллестрем)
    28.04.2024 1' -90' Тромсе (Тромсе) 0:3 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    21.04.2024 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 0:1 КФУМ-Камератене (Осло)
    13.04.2024 1' -71' Фредрикстад (Фредрикстад) 1:2 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    07.04.2024 1' -62' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 0:1 Одд (Шиен)
    01.04.2024 46' -90' Викинг (Ставангер) 1:0 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
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