Хенрик Мейстер - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Хенрик
|Фамилия
|Мейстер
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копенгаген
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 ноября 2003 (20 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Хенрик
|Фамилия
|Мейстер
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копенгаген
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 ноября 2003 (20 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сарпсборг 08
|18
|8
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2024
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|1:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|04.08.2024
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|2:1
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|18'
|28.07.2024
|1' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|2:2
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|16' 38'
|20.07.2024
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:1
|Бранн (Берген)
|90'
|12.07.2024
|1' -81'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|4:1
|Русенборг (Тронхейм)
|11' 26' 31' 70'
|07.07.2024
|1' -82'
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|1:2
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|46'
|28.06.2024
|1' -87'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:2
|Буде-Глимт (Буде)
|23'
|02.06.2024
|70' -90'
|Кристиансунд (Кристиансунн)
|3:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|26.05.2024
|1' -69'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:3
|Стремсгодсет (Драммен)
|20.05.2024
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|2:2
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|16.05.2024
|1' -78'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:6
|ХамКам (Хамар)
|12.05.2024
|1' -79'
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|3:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|67'
|05.05.2024
|1' -80'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:0
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|28.04.2024
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|0:3
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|21.04.2024
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|0:1
|КФУМ-Камератене (Осло)
|13.04.2024
|1' -71'
|Фредрикстад (Фредрикстад)
|1:2
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|07.04.2024
|1' -62'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|0:1
|Одд (Шиен)
|01.04.2024
|46' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:0
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)